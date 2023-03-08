Общество 08 марта 2023, 11:00 Wildberries оштрафовал продавцов кальянов и вейпов на 600 миллионов рублей Forbes: маркетплейс Wildberries оштрафовал продавцов более чем на 600 миллионов рублей freepik

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Крупнейший российский маркетплейс Wildberries оштрафовал сотрудников более чем на 600 миллионов рублей за месяц за продажу запрещенных площадкой товаров. Об этом написал Forbes, журналисты которого ознакомились с коллективной досудебной претензией, направленной продавцами.

Под штрафы попали продавцы кальянов, курительных трубок и безникотиновых вейпов. Маркетплейс заблокировал товары более чем 160 селлерам, а некоторые и вовсе лишились доступа к площадке.

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О запрете на продажу таких вейпов и курительных смесей Wildberries объявил в начале февраля. Никотиносодержащую продукцию запрещали продавать на площадке и до этого. Как пояснили журналистам в маркетплейсе, некоторые продавцы под видом безникотиновой продукции торговали никотиновой. Кроме того, безникотиновая тоже не так уж безобидна — по крайней мере она пропагандирует культуру курения среди молодежи.

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Продавцы пожаловались, что Wildberries изменил пункты оферты, касающиеся продажи запрещенных им товаров, в одностороннем порядке и без предупреждения. Селлерам не дали времени вывезти товары со складов. Кроме того, возврат каждой товарной единицы для них платный. Сотрудники попросили отменить штрафы и дать им возможность бесплатно забрать товар или быстро продать его.