08 марта 2023, 11:00
Wildberries оштрафовал продавцов кальянов и вейпов на 600 миллионов рублей
Forbes: маркетплейс Wildberries оштрафовал продавцов более чем на 600 миллионов рублей
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries оштрафовал сотрудников более чем на 600 миллионов рублей за месяц за продажу запрещенных площадкой товаров. Об этом написал Forbes, журналисты которого ознакомились с коллективной досудебной претензией, направленной продавцами.
Под штрафы попали продавцы кальянов, курительных трубок и безникотиновых вейпов. Маркетплейс заблокировал товары более чем 160 селлерам, а некоторые и вовсе лишились доступа к площадке.
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О запрете на продажу таких вейпов и курительных смесей Wildberries объявил в начале февраля. Никотиносодержащую продукцию запрещали продавать на площадке и до этого. Как пояснили журналистам в маркетплейсе, некоторые продавцы под видом безникотиновой продукции торговали никотиновой. Кроме того, безникотиновая тоже не так уж безобидна — по крайней мере она пропагандирует культуру курения среди молодежи.
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Продавцы пожаловались, что Wildberries изменил пункты оферты, касающиеся продажи запрещенных им товаров, в одностороннем порядке и без предупреждения. Селлерам не дали времени вывезти товары со складов. Кроме того, возврат каждой товарной единицы для них платный. Сотрудники попросили отменить штрафы и дать им возможность бесплатно забрать товар или быстро продать его.
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