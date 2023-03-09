09 марта 2023, 15:41
Wildberries опровергла слухи о нежелании принимать на работу жителей Чечни и Дагестана
Пресс-служба Wildberries опровергла слухи о нежелании работать с чеченцами и дагестанцами
Сообщения о том, что интернет-магазин Wildberries не хочет брать на работу жителей Дагестана и Чечни, являются ложью. Об этом заявил «360» руководитель пресс-службы «Wildberries» Валерий Прокопьев.
«В очередной раз Telegram-каналы придумывают несуществующие события, снимают сомнительные видео, публикуют откровенные фейки и не несут за это никакой ответственности», — заявил он.
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По его словам, Telegram-канал Baza распространил недостоверные сведения, что чеченцев и дагестанцев якобы не берут на работу в Wildberries. Прокопьев подчеркнул, что в логистических комплексах платформы трудятся несколько тысяч жителей вышеназванных регионов.
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«Мы очень высоко ценим их как работников и коллег, они отличаются трудолюбием и доброжелательностью», — отметил представитель интернет-магазина.
Он предложил Baza организовать персональную встречу с сотрудниками из Чеченской и Дагестанской Республик. Эти люди расскажут о своей работе в компании и «дадут обратную связь Telegram-каналу по их дискриминационной информационной политике».
Ранее Baza опубликовала видео, на котором можно услышать разговор двух мужчин. Из диалога следует, что дагестанцу отказали в работе в маркетплейсе из-за национальности. Охранник рассказал о якобы существующем уставе Wildberries, по которому компания не сотрудничает с жителями Чечни и Дагестана.
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