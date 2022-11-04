Wildberries опроверг слухи о незаконном снятии средств со счетов клиентов | 360°

Общество 04 ноября 2022, 00:54 Wildberries опроверг слухи о незаконном снятии средств со счетов клиентов Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о мошенничестве со средствами клиентов РИА "Новости"

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В пресс-службе Wildberries ответили на слухи о незаконном списании средств со счетов клиентов. Представители маркетплейса заявили, что эта информация не соответствует действительности. Их процитировало РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что с банковских карт пользователей Wildberries начали снимать деньги за несуществующие покупки. Мелкими переводами покупатели начисляли средства фиктивному продавцу. Отмечалось, что у одной клиентки перевод средств шел фирме Wildberries Podol’sk.

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В ответ на это в компании ответили, что банковская операция была произведена самим клиентом.

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«Мы провели внутреннюю проверку: банковская карта пользователя была привязана с помощь помощью 3ds и SMS-верификацией через свой банк», — говорилось в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что привязка карт на онлайн-площадке всегда происходит с помощью SMS-подтверждения или уведомлений на смартфон. Это означает, что незаконное снятие денег возможно лишь в том случае, если покупатель сам передаст данные своей карты постороннему лицу. Также пользователя могут обмануть, заманив на фишинговый сайт.