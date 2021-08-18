Wildberries не получал предложений по переговорам от Mastercard и Visa

Российский онлайн-ретейлер Wildberries подготовился к переговорам с международными платежными системами Visa и Mastercard. Но пока предложений по обсуждению учета тарифов в цене товара не поступало.

«В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений», — привел сообщение компании ТАСС.

Онлайн-ретейлер подчеркнул, что представителям западных платежных систем уже не раз говорили о слишком высоких комиссиях. По словам компании, цифры превышают тарифы российских систем. Несмотря на все заявления, позиция платежных систем не изменилась.

Также в Wildberries отвергли обвинения в дискриминации и назвали их безосновательными. В компании пояснили, что тарифы определяют сами Mastercard и Visa.

Маркетплейс ранее заявил о снижении стоимости товаров при оплате с помощью карты «Мир», а также Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. После этого в Mastercard и Visa заявили, что изучают ситуацию и работают над решением вопроса.