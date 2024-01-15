Общество 15 января 2024, 20:51 Wildberries нашла всех работников сгоревшего в Шушарах склада Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада РИА «Новости»

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Компания Wildberries установила местонахождение всех людей, которые находились на складе во время пожара 13 января. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — уточнили в сообщении.

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Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в минувшую субботу. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий.

Компания Wildberries ранее сообщала о поиске 16 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Многие работники оставили там свои вещи, чтобы успеть выйти из горящего здания, писала «Газета.ru».

Все рабочие успели покинуть помещения, никто не пострадал. Ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. В ближайшее время Wildberries планирует открыть новый сортировочный центр в городе.