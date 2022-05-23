Wildberries начал штрафовать всех клиентов за возврат товара

На Wildberries решили сделать возврат товара платным для всех покупателей. Штраф в размере 100 рублей грозит теперь даже тем клиентам, которые раньше не отказывались от сделанных заказов.

В сообществе Wildberries во «ВКонтакте» пользователи рассказали о предупреждении о взимании площадкой указанной суммы за каждый предназначенный для возврата товар. Уведомления об этом начали приходить около месяца назад, сообщил РБК.

В комментариях подчеркнули, что деньги маркетплейс списывает даже в том случае, если покупатель решил отказаться от бракованной продукции.

Компания объяснила списания статьей 26.1 закона «О защите прав потребителей». В ней сказано о возврате клиенту суммы за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара от покупателя. При этом политику возврата Wildberries не менял и с 2020 года тестирует разные модели доставки.

Например, для пользователей с высокой суммой возврата и небольшой долей выкупа применяют тариф обратной логистики. В маркетплейсе пояснили, что такой подход должен мотивировать потребителей к осознанным покупкам. Предпринимателей он убережет от недобросовестной конкуренции, а сама площадка исключит создание фейковых аккаунтов с крупными и не выкупленными заказами, ведущими к убыткам продавцов.

Некоторые партнеры Wildberries выразили опасение, что практика платного отказа от товаров негативно скажется на продажах.