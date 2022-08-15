Wildberries изменил название своего сайта на «Ягодки»

Маркетплейс Wildberries изменил название сайта на «Ягодки». При этом в разделах «Продавайте на Wildberries» и «Работа в Wildberries» название маркетплейса осталось прежним.

В пресс-службе компании в ответ на запрос «360» заявили, что по этой теме комментариев не дают.

«Спасибо, по этой теме откажемся от комментариев», — сообщил представитель пресс-службы Алексей Третьяк.

Основательница и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук в июне не исключила, что компания сменит название, но от деталей отказалась. При этом она отметила, что оно будет на русском языке.

На минувшей неделе Wildberries подтвердил введение платы в размере тысячи рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров, сообщила газета «Известия». К этим группам товаров относятся, в частности, телевизоры, холодильники, стиральные машины. При этом доставка товаров такой категории, а также их подъем на этаж остались бесплатными.