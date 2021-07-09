WhatsАpp разрешит отправлять фото и видео без сжатия

Мессенджер WhatsApp перестанет автоматически сжимать фото и видео для экономии трафика. Пользователям разрешат самостоятельно решать, в каком качестве отправлять визуальный контент.

О новой настройке в мессенджере сообщил Wabetainfo. Она позволяет выбирать три варианта отправки снимков и роликов. Минимальную компрессию обеспечит вариант с лучшим качеством, экономный подойдет пользователям с ограничениями по трафику, а автоматический будет сам определять алгоритм сжатия.

Пока новая функция доступна только пользователям бета-версии 2.21.14.16 WhatsApp для Android, но после одного из ближайших апдейтов приложения она станет общедоступной.

В начале июня WhatsApp анонсировал появление новой функции, которая позволит пользователям заходить в свой аккаунт через флеш-звонок. При этом желающие смогут по-прежнему входить в WhatsApp, используя шестизначный код.

Разработчики заверили, что приложение не будет использовать историю звонков пользователей для других целей. Для устройств, работающих на iOS, эта функция будет недоступна.