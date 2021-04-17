WhatsАpp предупредил, что введет ограничения для части пользователей

Мессенджер WhatsApp предупредил пользователей о возможном ограничении возможностей приложения. Такие меры грозят тем пользователям, которые до мая 15 мая не примут новые правила сервиса. Аккаунты пока обещают не удалять, но писать и читать сообщения уже не выйдет.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», — заявили представители мессенджера в официальном обращении на сайте сервиса.

Пользователи могут либо принять новые правила, либо удалить свой аккаунт, либо экспортировать историю чатов. При этом в компании обратили внимание, что удаление аккаунта является необратимым процессом.

«Резервные копии и вся история сообщений будут удалены, и вы покинете все группы WhatsApp, в которых состоите», — предупредили сотрудники.