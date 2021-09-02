WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро за непрозрачную обработку личных данных
Американский мессенджер WhatsApp обязали выплатить 225 миллионов евро за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных. Помимо этого, мессенджер обязали привести пользовательское соглашение в соответствие с правилами Евросоюза.
Решение о штрафе вынесла ирландская комиссия по защите данных. Во многом на это повлияли изменения, которые WhatsApp с 15 мая внес в свое пользовательское соглашение, сообщил ТАСС.
Официальный представитель WhatsApp заявил, что решение комиссии будет обжаловано.
«Мы совершенно не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности <...> и считаем, что штраф совершенно непропорционален», — подчеркнул он.
Обновленное пользовательское соглашение WhatsApp вызвало противоречивые реакции в мире. Правительства некоторых стран даже решили отказаться от его использования. Претензии были, в частности, связаны с расширением обмена данными между WhatsApp и Facebook.
Мессенджер — не первая компания, которую штрафуют в ЕС за нарушение правил защиты данных. В июле регулятор в Люксембурге вынес постановление о санкциях для американской корпорации Amazon в размере 746 миллионов евро (888 млн долларов). Это стал рекордный штраф, начисленный в ЕС за нарушения в этой сфере.