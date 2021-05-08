WhatsApp начнет «отключать» пользователей на следующей неделе из-за новых правил

В WhatsApp с 15 мая начнут действовать новые правила. Тех, кто их не примет, ждет ограничение функциональности. Об этом говорится на сайте мессенджера.

«Если к этому времени вы их (условия — прим. ред.) не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принять изменения можно после 15 мая. До этой даты можно экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, а также скачать отчет о своем аккаунте.

Если пользователь решит удалить аккаунт, то восстановить его будет невозможно. Резервные копии и вся история сообщений будут удалены, также пользователь автоматически вылетит из всех групп, в которых состоял.

Получить доступ ко всем функциям WhatsApp получится только после согласия с новыми условиями. Они предусматривают передачу большого объема личной информации компании Facebook, уточнило РИА ФАН.