WhatsApp исчезнет из смартфонов со старыми версиями Аndrоid и iОS с 1 февраля

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на ряде устройств. Это коснется гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows Mobile. Мессенджер сосредоточится на мобильных платформах, которые используют подавляющее большинство пользователей.

С 1 февраля WhatsApp не смогут использовать владельцы смартфонов с iOS 8 и Android 2.3.7. Поддержки лишатся сотни гаджетов по всему миру. Об этом уже предупреждало издание Daily Mail.

«WhatsApp для iPhone требует iOS 9 или более поздней версии. На iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или изменять существующие. Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете пользоваться им до 1 февраля 2020 года», — уточнили разработчики приложения.

Схожая ситуация складывается и с устройствами Android с версией ПО 2.3.7 и более ранними. Учетные записи WhatsApp в приложениях, установленных на этих смартфонах, больше создавать нельзя.

«Вы сможете продолжать использовать WhatsApp до 1 февраля», — отмечено в блоге мессенджера.

Чтобы оставаться на связи, придется либо обновить версию, либо приобрести новое устройства. Это же касается и владельцев телефонах под управлением Microsoft Windows. На них WhatsApp прекратил работать с 31 декабря.