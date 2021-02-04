Wеlt: Россия удивила Запад вакциной «Спутник V»

Он напомнил, что в 1957 году СССР впервые в мире запустил в космос первый искусственный спутник Земли. Тогда это событие, по мнению публициста, испугало Европу и США.

«С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем „Верхняя Вольта с ракетами“ (высказывание Гельмута Шмидта об СССР. — прим. ред.)», — заявил Шустер.

Он подчеркнул, что эффективность российского препарата подтверждает статья об этом в авторитетном медицинском журнале Lancet. Поэтому журналист считает оправданным решение РФ использовать вакцину до обнародования окончательной информации о ней.

Нобелевский лауреат, австралийский вирусолог Питер Доэрти тоже оказался восхищен российским препаратом от коронавируса и заявил о высокой эффективности вакцины. По его словам, «Спутник V» можно легко изменить, если SARS-CoV-2 мутирует.