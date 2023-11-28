Общество 28 ноября 2023, 15:39 Wazzup: слово «спасибо» стало одним из самых популярных в деловой переписке

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В деловой переписке очень часто повторяются одни и те же слова, одним из самых популярных стало «здравствуйте». Об этом сообщил Life со ссылкой на онлайн-сервис Wazzup.

Приветствие в переписке использовалось более 220 тысяч раз. Еще 116,5 тысячи раз пришлось на слово «спасибо». Кроме того, очень часто в деловом общении пишут «деньги» и «оплатите». Аналитики насчитали их 13 тысяч раз и 50 тысяч раз их использования.

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