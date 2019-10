Waves Platform: Apple не склоняла москвича к гомосексуализму

В тексте сказано, что блокчейн-платформа проверила транзакции по кошельку истца. «Действительно, криптовалюта gaycoin выпущена на платформе Waves, и рассылка была. Но инициатором является частное лицо. Ни платформа Waves, ни тем более Apple не имеет никакого отношения к данному инциденту», — говорится в тексте.

Москвич потребовал от Apple 1 млн рублей за «склонение к гомосексуализму» Подробнее

В письме также сказано, что в Waves Platform опечалены тем, что «данное событие негативно повлияло на пользователя платформы». Представители сервиса отметили, что будут делать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Иск к компании Apple с требованием компенсации морального вреда за склонение к гомосексуализму подал в Пресненский суд москвич Разумилов Д. Е. Мужчина установил на свой смартфон приложение для проведения операций с криптовалютами из магазина App Store.

Этим летом на его кошелек поступили 69 монет GayCoins и сообщением: Don’t blame until you do that, которое он перевел эту фразу «Не осуждай, не попробовав». В итоге мужчина решился на однополые отношения.

По словам мужчины, после этого его жизнь изменилась в худшую сторону. Истец считает, что Apple подтолкнула его к гомосексуализму, а произошедшие перемены причинили ему «нравственные страдания и душевный вред». Ущерб от произошедшего он оценил в миллион рублей.