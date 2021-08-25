Warner Bros. озвучила полное название новой «Матрицы» с Киану Ривзом

Новую часть культовой франшизы «Матрица» с голливудским актером Киану Ривзом представила накануне кинокомпания Warner Bros. Картина будет называться «Матрица: Воскрешение». Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Презентация состоялась в рамках киновыставки CinemaCon. Там также показали дебютный трейлер, однако в Сеть он пока не попал.

По сюжету фильма действия происходят в современном мире. Главный герой Мистер Андерсон в исполнении Киану Ривза живет с ощущением, что не может вспомнить что-то важное. Он регулярно посещает психотерапевта, который дает ему синие таблетки. В один из дней мужчина в лифте предлагает ему попробовать красную. После этого Нео накрывают воспоминания из предыдущих фильмов.

В фильме также снялись Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон и другие. Режиссером новой картины выступила Лана Вачовски. Презентовать фильм для массового зрителя планируют в декабре.