Важное 17 декабря 2022, 18:10 WADA уведомило Россию о снятии санкций CAS Министр спорта России Матыцин объявил о прекращении санкций CAS РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спортивный арбитражный суд (CAS) не найдет оснований для продления санкций против российского спорта, потому что Россия давно зарекомендовала себя в качестве надежного международного партнера. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Ограничения против российских спортсменов сняты, действие санкций CAS завершилось. Официальным письмом WADA проинформировало все заинтересованные стороны», — сообщил Матыцин

Реклама

Министр спорта подчеркнул, что Россия сделает все необходимое, чтобы отечественные спортсмены смогли вернуться на соревнования под национальным гимном и флагом.

Реклама

«Российская сторона полностью имплементировала решение CAS, в том числе в вопросе выполнения финансовых обязательств», — добавил он.

Как сообщило ИА Nation News, с министром согласился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что организация со своей стороны выполнила все обязательства Спортивного арбитражного суда Лозанны. Поздняков добавил, что не видит причин для дальнейшей дисквалификации российских спортсменов.

В декабря 2020 года CAS наложил санкции на российских спорстменов, вынеся решение по спору между РУСАДА и WADA. Россиянам запретили выступать на международных соревнованиях под национальным гимном и флагом на протяжении двух лет. Действие ограничений завершилось в субботу, 17 декабря, написал телеканал «Царьград».