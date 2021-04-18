Взыскивание с детей долгов умерших родителей предложили запретить в России

В России необходимо на законодательном уровне запретить взыскивание долгов умерших родителей с их несовершеннолетних детей. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) уже подготовил соответствующий документ.

Как рассказал RT председатель союза Павел Шапкин, с предложением ввести новые нормы по этому вопросу обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину. Собеседник уточнил, что сейчас в стране нет ограничений на то, чтобы взыскивать с несовершеннолетних долги их умерших родителей.

В обращении к Мишустину привели пример, когда когда шестилетняя девочка в Новосибирской области оказалась в суде по делу о долгах по ЖКХ умершей матери. Иск к ребенку подала энергетическая компания. Похожая ситуация, по данным НСЗПП, произошла в Челябинске, где ипотечные платежи умершей женщины перешли к ее годовалой дочери.

«Прошу поручить Министерству социального развития, Минфину и Минюсту рассмотреть данный законопроект», — приводит RT текст обращения организации. Еще разработанный законопроект направили лидерам думских фракций.

В конце марта ассоциация «ЖКХ и городская среда» подготовила законопроект, согласно которому долги по коммуналке при продаже вторичного жилья переходят к его новому владельцу.