Взыскание мелких штрафов за нарушение ПДД упростят в России

Порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного производства упростят в России. Это на треть уменьшит нагрузку на территориальные органы службы судебных приставов.

Упростят порядок взысканий Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП), уточнило РИА «Новости».

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал «введение упрощенного порядка исполнения требований по штрафам за правонарушения в области дорожного движения» одной из «основных задач по ФССП» на текущий год.

Введение такого механизма позволит обеспечить централизованное исполнение центральным аппаратом службы судебных приставов более 30 миллионов исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений ГИБДД, отметил глава ведомства.

В начале апреля российские власти одобрили законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за нарушение ПДД для людей, уже имевших административные нарушения. Во второй части статьи «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» закреплено более строгое наказания за нарушение правил дорожного движения.