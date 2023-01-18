Общество 18 января 2023, 03:39 Взыскание долгов с жителей Донбасса предложили приостановить Минюст предложил на три года приостановить взыскание долгов с жителей Донбасса РИА «Новости»

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Жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей захотели освободить от уплаты долгов. Ввести трехлетний мораторий на взыскания предложил Минюст. Об этом написал РБК со ссылкой на разработанные ведомством поправки к закону.

«Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов», — сказано в пояснительной записке к документу.

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Речь идет о долгах жителей новых регионов России перед профессиональными кредиторами — банками и микрофинансовыми организациями. Это значит, что мораторий не коснется долгов по ЖКУ, задолженностей перед другими людьми и предпринимательских займов.

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Если поправки одобрят, то запрет введут до 1 января 2026 года. Как напомнил представитель министерства, до этого времени продолжается переходный период, то есть решаются вопросы по интеграции новых субъектов во все системы страны. Предложенный Минюстом документ уже согласовали с Минфином, Федеральной службой судебных приставов и государственно-правовым управлением президента.