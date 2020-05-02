Взвинтить ценник не получится. Как следят за стоимостью масок в Подмосковье?

Подмосковного оптового поставщика поймали на задирании цен на медицинские маски до 957%. К руководству уже применили санкции, но проверки в регионе на этом не закончатся. Антимонопольная служба и прокуратура и дальше будут пресекать нарушения.

Заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников сообщил «360», что ООО «Витта компани» уже выдали предостережение из-за накручивании цены на 957%. Если стоимость не снизится, то организации грозит штраф вплоть до 15% от оборотов компании.

Сейчас специалисты ежедневно мониторят цены на медицинские маски, проверяют их наличие и стоимость. Причем это касается не только оптовой торговли, но и розничной.

«Эта работа ведется на постоянной основе, есть определенные наработки. Уже по системе антимонопольных органов возбужден ряд дел о картельных соглашениях, в том числе по медицинским вопросам. Все эти действия должны позволить повлиять на ситуацию на рынке, тем самым наличие масок и их стоимость должны снижаться», — пояснил Стрельников.

Он добавил, что факты нарушений уже есть, но нельзя однозначно сказать, много их или мало. Начиная с 12 мая все жители Московской области обязаны будут носить медицинские маски. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Проверки будут продолжаться и после этой даты.

«В случае выявления каких-либо обстоятельств, указывающих на необоснованность цен на эти товары, будут незамедлительно применяться меры», — отметил Стрельников.

При этом нельзя точно назвать цену, которая считается уже завышенной. Все производители используют разное сырье, стоимость которого отличается.

«Плюс сами по себе маски отличаются. Хочу обратить внимание, что мы осуществляем контроль в отношении этого товара, который самый что ни на есть обычный, простой — это однослойные, трех- или четырехсложные маски без страз, каких-либо аппликаций. Все дополнительные нанесения на эти маски удорожают ее стоимость», — подчеркнул замруководителя Московского областного УФАС России.

В связи с этим специалисты сверяют закупочную стоимость и цену реализации. Также проверяют действия продавца в разные периоды, например, в прошлом году и во время пандемии. Если вы заметили завышение ценника, то можно обратиться по телефонам горячих линий ведомств, занимающихся проверками. Еще можно пожаловаться на сайтах или через госуслуги.