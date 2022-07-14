«Взрывным» электронным сигаретам захотели дать красный свет. Вреда от них оказалось больше, чем думали

В Москве изъяли 150 тысяч поддельных электронных сигарет, которые ввозили из Азии по поддельным документам. Содержание никотина в них в разы превышало допустимую норму. Из-за участившихся несчастных случаев их предложили полностью запретить в России.

В Россию ввозили опасные поддельные электронные сигареты. Полиция задержала партию из 150 опасных устройств для курения, против шести человек возбудили уголовное дело о производстве продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, немаркированные электронные сигареты ввозили из Восточной Азии под видом мелкой бытовой техники. Уже в России для них покупали поддельные разрешения и сертификаты качества. Продавали такие электронные сигареты как в обычных магазинах, так и через интернет. Кроме того, в подделках было опасно превышено содержание никотина, что создает угрозу для жизни и здоровья.

Необходим полный запрет

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в беседе с «360» подчеркнул, что большие проблемы с электронными сигаретами возникают из-за того, что система регулирования никотиносодержащей продукции в России несовершенна и нуждается в доработках.

«Важно говорить, что производство, хранение, распространение такой продукции должно быть лицензировано с точки зрения контроля качества и учета в силу ее социальной опасности и смертельности», — подчеркнул парламентарий.

В идеальной ситуации, по мнению Хамзаева, электронные сигареты стоит полностью запретить, чтобы защитить здоровье россиян.

Я последовательно выступаю за полный запрет электронных сигарет. У нас в целом табак, никотин потребляют, к сожалению, в гигантских, чудовищных количествах. Если мы устраним хотя бы одно из направлений, будет только лучше Султан Хамзаев.

Более того, подобная практика в мире уже есть, поскольку государства понимают риски употребления никотина: по словам Хамзаева, он смертелен в любых дозах, вопрос лишь в том, как быстро от этого наступит смерть.

«Нужно более внимательно и принципиально к этому подойти. Например, в Бразилии полностью запрещено использование электронных сигарет, в Соединенных Штатах есть полные запреты на их отдельные виды. Нам тоже нужно идти по этой технологии», — заключил он.

Также недавно электронные сигареты запретили в Мексике.

Опасно для жизни

В последнее время в России участились несчастные случаи с электронными сигаретами. Причина не только в том, что при вдыхании доза никотина не контролируется, но и в нарушениях технологии производства, из-за которых устройства нередко взрываются.

Например, в июне электронная сигарета взорвалась во рту у 13-летнего подростка. Он получил серьезные травмы рук, груди и лица: ему частично выбило зубы и порвало ноздрю. По словам матери мальчика, взрыв электронной сигареты сильно повредил пальцы на одной руке — кожу и мышцы, а также затронул кость.

«За пальчики придется побороться. На груди у него очень много вот этих вот повреждений. Прямо дырки такие круглые», — объяснила она «360».

Женщина добавила, что устройство кто-то якобы подбросил в почтовый ящик семьи, а взрыв произошел, когда подросток «начал открывать какую-то крышку на сигарете». До этого еще один ребенок отравился электронной сигаретой в Новосибирске.