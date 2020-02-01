«Взрывную» дебоширку из S7 отправили под домашний арест

Об этом сообщил ТАСС.

«В отношении Полодиянцевой Антонины Викторовны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — сообщили изданию в суде.

Рейс Симферополь — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово 30 января. Командир экипажа сообщил, что одна из пассажирок угрожает взорвать самолет. После посадки лайнер окружили машины пожарной и скорой помощи. На борт поднялись правоохранители, которые задержали дебоширку. Взрывного устройства у женщины не оказалось. Остальных пассажиров отправили в терминал аэропорта на дополнительную проверку, а затем отпустили.

Полодиянцева свое поведение объяснила страхом полетов. Она опровергла слух о том, что была пьяна, и согласилась подтвердить это экспертизой. Дебоширка извинилась за свое поведение перед другими пассажирами рейса, а также перед всеми, кого могла напугать своими угрозами.