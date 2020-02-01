    01 февраля 2020, 19:02

    «Взрывную» дебоширку из S7 отправили под домашний арест

    Нина Петлинова

    Антонине Полодиянцевой, которая угрожала взорвать летевший из Симферополя в Москву самолет, вынесли приговор. Домодедовский суд отправил ее под домашний арест на два месяца.
    «Взрывную» дебоширку из S7 отправили под домашний арест

    Об этом сообщил ТАСС.

    «В отношении Полодиянцевой Антонины Викторовны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — сообщили изданию в суде.

    Рейс Симферополь — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово 30 января. Командир экипажа сообщил, что одна из пассажирок угрожает взорвать самолет. После посадки лайнер окружили машины пожарной и скорой помощи. На борт поднялись правоохранители, которые задержали дебоширку. Взрывного устройства у женщины не оказалось. Остальных пассажиров отправили в терминал аэропорта на дополнительную проверку, а затем отпустили.

    Полодиянцева свое поведение объяснила страхом полетов. Она опровергла слух о том, что была пьяна, и согласилась подтвердить это экспертизой. Дебоширка извинилась за свое поведение перед другими пассажирами рейса, а также перед всеми, кого могла напугать своими угрозами.