Общество 11 ноября 2022, 14:19 Взрывчатку при покушении на Бойко в Мелитополе заложили в ливневый сток СК: при покушении на замминистра Бойко в Мелитополе взрывчатку заложили в ливневый сток РИА «Новости»

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Взрывное устройство, при срабатывании которого в Мелитополе пострадал заместитель министра по туризму, спорту и культуре Запорожской области Андрей Бойко, заложили в ливневый сток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Взрывчатку заложили в ливневый сток рядом с козырьком подъезда дома Бойко», — отметили в ведомстве.

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Сотрудники СК приступили к оперативной работе по установлению лиц, причастных к случившемуся.

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О покушении на Бойко стало известно 11 ноября. Он получил легкие ранения, жизни чиновника ничто не угрожает.

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что злоумышленники хотели целенаправленно убить Бойко. Взрыв произошел у подъезда многоквартирного дома, где проживают и другие мирные люди.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что власти проведут проверку с целью выявления причастных к дестабилизации обстановки в регионе.