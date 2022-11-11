11 ноября 2022, 14:19
Взрывчатку при покушении на Бойко в Мелитополе заложили в ливневый сток
СК: при покушении на замминистра Бойко в Мелитополе взрывчатку заложили в ливневый сток
Взрывное устройство, при срабатывании которого в Мелитополе пострадал заместитель министра по туризму, спорту и культуре Запорожской области Андрей Бойко, заложили в ливневый сток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Взрывчатку заложили в ливневый сток рядом с козырьком подъезда дома Бойко», — отметили в ведомстве.
Реклама
Сотрудники СК приступили к оперативной работе по установлению лиц, причастных к случившемуся.
Реклама
О покушении на Бойко стало известно 11 ноября. Он получил легкие ранения, жизни чиновника ничто не угрожает.
Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что злоумышленники хотели целенаправленно убить Бойко. Взрыв произошел у подъезда многоквартирного дома, где проживают и другие мирные люди.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что власти проведут проверку с целью выявления причастных к дестабилизации обстановки в регионе.
Обстановка в Запорожье
Реклама
Реклама