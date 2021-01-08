Взрывающиеся подарки школьникам проверит прокуратура Мурманской области

Там отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фонари вместе с интерактивным глобусом, набором для путешествий и сладостями входили в подарочный набор от губернатора региона талантливым школьникам. Почти четыре тысячи детей пригласили на елку, где им вручили эти подарки.

Как напомнила радиостанция «Говорит Москва», мать одного ребенка в социальной сети рассказала, что подаренный фонарь взорвался ночью, когда он заряжался.

В администрации региона сообщили, что пострадавший образец продукции передали поставщику. Техническая проверка назначена на 11 января. В ведомстве уточнили, что из 3,9 тысячи врученных подарков такая ситуация произошла только в двух случаях. При этом в руководстве отметили, что вся продукция имела сертификаты и акты проверки