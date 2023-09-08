Общество 08 сентября 2023, 09:34 Взрыв прозвучал в Кривом Роге — СМИ Readovka: в Кривом Роге прозвучал взрыв Соцсети

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Взрыв прозвучал в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Подробности не приводятся. Отмечается, что после взрыва начался пожар. Местные власти пока не давали комментариев, однако попросили «ничего не снимать».

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Ранее взрывы прозвучали в Запорожье. Подробностей также не было. Жителям посоветовали оставаться в укрытиях. Запорожье пока контролируют ВСУ, однако власти региона рассчитывают на скорое освобождение города, поэтому его включили в 10-летнюю программу развития Запорожской области.

Утром взрыв также прогремел в Сумах. Об этом написали украинские СМИ. В регионе сработали сирены воздушной тревоги, распространили предупреждение о ракетной опасности.

По данным на 09:23, воздушная тревога не действует ни в одном регионе Украины. Оповещения звучат лишь на подконтрольной Украине части Запорожской области.