Взрыв произошел в многоэтажке в Троицке из-за сломанного самогонного аппарата

В квартире в 12-этажном доме в Троицке произошел взрыв. В МЧС рассказали, что причиной стала разгерметизация самогонного аппарата.

По информации «Вечерней Москвы», которая ссылается на пресс-службу МЧС, взрыв произошел в квартире на десятом этаже. Из-за хлопка выбило стекла трех окон, пожара не последовало.

«На 10-м этаже многоэтажного дома в одной из квартир, жильцы которой вели асоциальный образ жизни, произошла разгерметизация самогонного аппарата. В результате хлопка нарушено остекление», — сказали в МЧС.

Поскольку многоэтажка газифицирована, после происшествия подачу газа прекратили, ведется проверка оборудования. Источник «Интерфакса» также сообщил, что несущие конструкции не повреждены.

Эвакуация из-за взрыва не проводилась. По предварительным данным, никто не пострадал.