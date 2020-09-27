Взрыв прогремел в жилом доме в Тульской области

Хлопок газа произошел в одном из жилых домов в Тульской области. Он повредил межкомнатную перегородку — в результате пострадал один человек.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб. «Тульская область, город Донской — хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного четырехподъездного жилого дома», — процитировало агентство слова собеседника. Он уточнил, что в квартире повредилось остекление, а также сместилась межкомнатная перегородка. Пострадал один человек — хозяин дома. Его госпитализировали.