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    27 сентября 2020, 15:51

    Взрыв прогремел в жилом доме в Тульской области

    Нина Петлинова

    Хлопок газа произошел в одном из жилых домов в Тульской области. Он повредил межкомнатную перегородку — в результате пострадал один человек.

    Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

    «Тульская область, город Донской — хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного четырехподъездного жилого дома», — процитировало агентство слова собеседника.

    Он уточнил, что в квартире повредилось остекление, а также сместилась межкомнатная перегородка. Пострадал один человек — хозяин дома. Его госпитализировали.

    Новости SMI.FM