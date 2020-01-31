МЧС опровергло взрыв у метро в Петербурге

Telegram-канал Mash сообщил, что возле метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге прозвучал взрыв. В МЧС «360» эту информацию опровергли.

«Информация не подтвердилась, все в порядке. Метро работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Очевидица опубликовала в Instagram видео с места событий. На кадрах видно, что там стоят машины скорой помощи и пожарных. Но никакой паники нет — люди спокойно проходят мимо, территорию не оцепили.

Telegram-канал Mash сообщил, что хлопок мог прозвучать на улице Большая Московская, дом 2. По его данным, пострадали семь человек, но никакого официального подтверждения этому не было.