Общество 19 мая 2023, 03:45 Взрыв на железной дороге в Крыму назвали провокацией Политолог Джаралла назвал провокацией взрыв на железной дороге в Крыму Pixabay

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Украинские спецслужбы тщательно готовили взрыв на железной дороге в Крыму, рассказал «Царьграду» политолог Владимир Джаралла. По его словам, диверсию приурочили к 18 мая — Деню памяти депортированных народов.

Политолог напомнил, что много лет эту памятную дату отмечали митингами и другими мероприятиями, но в последнее время это событие отошло на второй план. Однако украинские спецслужбы попытались напомнить о нем.

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«Это стремление посеять подозрительность, и даже намекнуть на межнациональную рознь. Это показывает, что акцию украинская сторона очень тщательно продумала», — подчеркнул Владимир Джаралла.

Утром 18 мая на железной дороге в Крыму случился взрыв. С рельсов сошел состав с зерном. По словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, силовики уже занялись установлением всех обстоятельств произошедшего.