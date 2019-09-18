Взрыв бензовозов на челябинской нефтебазе попал в кадр

На кадрах видно, как взрыв происходит рядом с одной из цистерн у заправочной горловины. Пламя охватывает ее моментально, а затем перекидывается на стоящую рядом машину. Несколько человек, находившихся рядом, еле успевают убежать.

Взрыв и последующее возгорание нефтебазы на улице Асфальтной в Челябинске произошли 17 сентября. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Ему присвоили повышенную категорию сложности.

Ссылаясь на данные ГУ МЧС агентство пишет, что емкость цистерн загоревшегося бензовоза составляла 30 тысяч литров. Пожарным удалось ликвидировать огонь спустя 20 минут и сохранить дорогостоящие тягачи.