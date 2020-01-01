Взрослым рассказали, как не потерять ребенка в новогодней толпе

В городской толпе, особенно в праздничные дни, очень легко потерять ребенка. Как этого не допустить, а если это все же произошло, быстро найти малыша, напомнила инструктор поискового движения «Лиза Алерт» Алена Ярушина.

«Что мы рекомендуем сделать, это сфотографировать ребенка перед выходом. Потому что в случае паники или стресса родители забывают, во что был одет ребенок, что усложняет поиски. Поэтому обязательно сфотографируйте его», — напомнила эксперт.

По словам Ярушиной, достаточно соблюдать несколько элементарных правил, чтобы не потерять малыша в толпе. А если это все-таки произошло, быстро отыскать ребенка.

В частности, эксперт порекомендовала проверить, чтобы у ребенка были записаны на листочке номера телефонов как минимум двух взрослых, с которыми он бы мог связаться. Если у ребенка есть свой телефон или часы, нужно перед выходом из дому проверить заряд на этих устройствах. Кроме того, желательно ребенка ярко одеть. Кроме того, нужно обязательно поговорить с ребенком и объяснить ему, что как только он понял, что потерялся, первое что нужно сделать — остановиться.

Ребенка всегда ищут родители, а не наоборот. Следует объяснить малышу, что если в его поле зрения появятся человек в форме или взрослый с ребенком, помощи следует просить только у них. Но даже в этом случае уходить никуда и ни с кем нельзя: можно только позвонить взрослым.