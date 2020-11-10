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    10 ноября 2020, 19:49

    Взрослых, покупающих детям алкоголь, предложили штрафовать в Башкирии

    Редакция сайта 360°

    Депутат Вячеслав Рябов сообщил, что депутаты партии ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий штрафы для взрослых, которые покупают спиртное несовершеннолетним.

    Как пишет mkset.ru, инициатива депутатов ЛДПР связана с возросшим количеством преступлений, которые совершают подростки будучи пьяными.

    Отмечается, что сегодня административное наказание могут получить только те, кто предлагают детям алкоголь и употребляют его вместе с ними.

    Теперь предлагается наказывать тех людей, кто поддается на уговоры подростков купить им спиртное.