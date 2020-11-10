Взрослых, покупающих детям алкоголь, предложили штрафовать в Башкирии
Депутат Вячеслав Рябов сообщил, что депутаты партии ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий штрафы для взрослых, которые покупают спиртное несовершеннолетним.
Как пишет mkset.ru, инициатива депутатов ЛДПР связана с возросшим количеством преступлений, которые совершают подростки будучи пьяными.
Отмечается, что сегодня административное наказание могут получить только те, кто предлагают детям алкоголь и употребляют его вместе с ними.
Теперь предлагается наказывать тех людей, кто поддается на уговоры подростков купить им спиртное.