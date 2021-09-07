Взрослых, покупающих алкоголь несовершеннолетним, предложили штрафовать

Взрослых россиян, покупающих несовершеннолетним алкоголь, предложили штрафовать. С такой инициативой выступили депутаты Госсовета Удмуртии. Они проголосовали за внесение законодательной инициативы в Госдуму.

«За внесение законодательной инициативы в Государственною думу — 47 голосов, решение принято», — процитировал ТАСС слова председателя Госсовета Владимира Невоструева.

В ведомстве напомнили, что Госсовет республики состоит из 60 депутатов. Первый заместитель председателя, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова заявила, что депутаты долго работали над проектом федерального закона. Он предусматривает внесение изменений в КоАП.

Помимо алкоголя, в этот список депутаты внесли новые потенциально опасные психоактивные или одурманивающие вещества.

Недавно западные медики выяснили, что даже небольшое количество выпитого алкоголя может увеличить риск онкологических заболеваний. Примерно 740 тысяч пациентов в прошлом году умерли от рака, спровоцированного спиртными напитками, заявили ученые. Также крайне опасно пить алкоголь беременным женщинам.