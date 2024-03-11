Общество 11 марта 2024, 12:11 Взрослые дети погибших бойцов СВО смогут получить право на выплаты Путин поручил кабмину разобраться с вопросом о выплатах при гибели бойцов СВО РИА «Новости»

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Правительство рассмотрит вопрос о праве на единовременную выплату взрослым детям участника СВО в случае его гибели. Поручение об этом отдал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

В поручении главы государства указано, что кабмин должен до 1 апреля разобраться с вопросом об отнесении к числу лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты в случае гибели участника СВО, его совершеннолетних детей при отсутствии членов семьи погибшего, имеющих право на получение такой выплаты.

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Ответственным за исполнение поручения президента назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

В перечень поручений Путина по социально-экономическим вопросам вошло в общей сложности девять пунктов. Среди них, помимо прочих, была также разработка мер по созданию на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» раздела для информирование участников СВО и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах.