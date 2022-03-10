Взрослую поликлинику райбольницы отремонтируют в Тарко-Сале

В Тарко-Сале с начала лета начнется капитальный ремонт во взрослой поликлинике районной больницы. Фасад здания будет облицован кассетными панелями и подсвечен разноцветной подсветкой, написало ИА «Север-Пресс».

На территории поликлиники также появится система видеонаблюдения, конструктивные элементы, новые ограждения и шлагбаумы. Рабочие отремонтируют системы электроснабжения и водоотведения.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Здравоохранение» и завершатся в декабре.