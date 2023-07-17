Общество 17 июля 2023, 15:19 «Взорвали слишком рано». Туристки из Краснодара пожаловались на несвоевременный теракт на Крымском мосту Туристки из Краснодара пожаловались в соцсети, что не смогли доехать до Крыма из-за ЧП Соцсети

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Две девушки из Краснодара не смогли добраться до Крыма из-за теракта на Крымском мосту, после чего пожаловались на «несвоевременную» атаку на переправу. Опубликованное ими видео разлетелось по Сети.

Девушки записали ролик, в котором рассказали, что «мост взорвали слишком рано». По их словам, из-за этого они не сумели доехать до Крыма.

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«Пришлось возвращаться в Тамань, где нет мест в гостиницах! Мы уже, наверное, штук 50 обзвонили», — отметили они.

После публикации девушки удалили видеоролик из социальных сетей, после чего сделали собственные страницы приватными.

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел террористический акт, его с двух надводных беспилотных летательных аппаратов совершили украинские боевики. В результате ЧП погибли два человека, а также пострадал ребенок.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин поручил отремонтировать Крымский мост.