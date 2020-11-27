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    27 ноября 2020, 00:40

    Жителей новостроек предложили избавить от взносов на капремонт

    Наталья Жуковская

    Владельцев новостроек предложили избавить от уплаты взносов на капитальный ремонт дома. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы сенаторы от ЛДПР.
    Жителей новостроек предложили избавить от взносов на капремонт

    Инициатива предполагает внесение в Жилищный кодекс изменений, согласно которым в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию из платежки уберут строчку о капремонте, сообщила газета «Известия».

    Сейчас нет общепринятой нормы по этому вопросу, поэтому каждый субъект РФ сам решает, когда начинать снимать деньги. По идее, сданный в эксплуатацию дом должен попасть в программу капитального ремонта — этот процесс может занимать от года до пяти лет.

    Один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов объяснил, что россияне часто попадают в неравные условия. В комитете ГД по транспорту и строительству поддержали коллег из Совфеда. По мнению депутатов, в первые годы эксплуатации ответственность за построенный дом должен нести застройщик.

    «Мы должны строить дома, которым не требуется капитальный ремонт в краткосрочной перспективе», — сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

    Минстрой пока прохладно отнесся к инициативе. В ведомстве опасаются, что новый закон может стать проблемой для бюджетов регионов.

    Количество иногородних покупателей квартир в новостройках Москвы и Московской области с начала года выросло на 25%. Чаще всего жилплощадь приобретают жители Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей, рассказали эксперты.