Жителей новостроек предложили избавить от взносов на капремонт
Инициатива предполагает внесение в Жилищный кодекс изменений, согласно которым в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию из платежки уберут строчку о капремонте, сообщила газета «Известия».
Сейчас нет общепринятой нормы по этому вопросу, поэтому каждый субъект РФ сам решает, когда начинать снимать деньги. По идее, сданный в эксплуатацию дом должен попасть в программу капитального ремонта — этот процесс может занимать от года до пяти лет.
Один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов объяснил, что россияне часто попадают в неравные условия. В комитете ГД по транспорту и строительству поддержали коллег из Совфеда. По мнению депутатов, в первые годы эксплуатации ответственность за построенный дом должен нести застройщик.
«Мы должны строить дома, которым не требуется капитальный ремонт в краткосрочной перспективе», — сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Минстрой пока прохладно отнесся к инициативе. В ведомстве опасаются, что новый закон может стать проблемой для бюджетов регионов.
Количество иногородних покупателей квартир в новостройках Москвы и Московской области с начала года выросло на 25%. Чаще всего жилплощадь приобретают жители Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей, рассказали эксперты.