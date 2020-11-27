Жителей новостроек предложили избавить от взносов на капремонт

Владельцев новостроек предложили избавить от уплаты взносов на капитальный ремонт дома. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы сенаторы от ЛДПР.

Инициатива предполагает внесение в Жилищный кодекс изменений, согласно которым в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию из платежки уберут строчку о капремонте, сообщила газета «Известия».

Сейчас нет общепринятой нормы по этому вопросу, поэтому каждый субъект РФ сам решает, когда начинать снимать деньги. По идее, сданный в эксплуатацию дом должен попасть в программу капитального ремонта — этот процесс может занимать от года до пяти лет.

Один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов объяснил, что россияне часто попадают в неравные условия. В комитете ГД по транспорту и строительству поддержали коллег из Совфеда. По мнению депутатов, в первые годы эксплуатации ответственность за построенный дом должен нести застройщик.

«Мы должны строить дома, которым не требуется капитальный ремонт в краткосрочной перспективе», — сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Минстрой пока прохладно отнесся к инициативе. В ведомстве опасаются, что новый закон может стать проблемой для бюджетов регионов.

Количество иногородних покупателей квартир в новостройках Москвы и Московской области с начала года выросло на 25%. Чаще всего жилплощадь приобретают жители Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей, рассказали эксперты.