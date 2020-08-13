«Взять и отвинтить четыре болта». Шкуматов посчитал бессмысленными штрафы за багажник на крыше авто

Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов прокомментировал «360» новость о выписанных штрафах автовладельцам с багажниками на крыше. По его мнению, ездить с таким оборудованием можно, но есть вероятность, что выпишут штраф.

«Технический регламент Таможенного союза предполагает, что любое изменение в конструкцию транспортного средства, включая установку непредусмотренных производителем каких-то багажников, фаркопов, вообще любого навесного оборудования, должны проходить специальную процедуру регистрации в госавтоинспекции и соответственно проверку безопасности таких устройств», — отмечает Шкуматов.

По его мнению, сотрудники ДПС не первый день выписывают за это штрафы. И за последнее время ничего особо не изменилось в этой области. Шкуматов утверждает, что автовладельцу с багажником на крыше грозит штраф 500 рублей. Либо сотрудник ДПС может выписать предписание водителю, чтобы тот устранил оборудование в течение 10 дней и предоставил машину на осмотр.

Но инспектор не делает это по одной простой причине. Все понимают, что снять багажник и предоставить машину на осмотр — это отвинтить четыре болта. Поэтому процедура сама бессмысленна Петр Шкуматов.

Поэтому, по его мнению, претензии к багажникам — редкое явление.

Также Шкуматов отметил, что несмотря на странные требования регламента Таможенного союза, которые уже действуют, ездить с багажником по-прежнему можно. Но сотрудник ДПС может попросить автолюбителя задокументировать изменения, внесенные в конструкцию машины. Такая процедура стоит приблизительно 10 тысяч рублей, что превышает стоимость самого багажника, считает Шкуматов.