«Взял Москву в тяжелом состоянии»: Соловьев назвал Лужкова политиком с природной силой и обаянием

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал «360», что у него были разные периоды отношений с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Собеседник особо отметил масштабы личности политика, его яркость и неординарность.

«Он взял Москву в очень тяжелом состоянии. Это был крупный политик федерального масштаба. Он был обаятельным человеком, излучал надежность. Если угодно, он был из той породы, которую называют „крепкий хозяйственник“. Смекалистый, со своим особенным юмором, умением говорить и чувствовать людей», — рассказал Соловьев. Он добавил, что в Лужкове была природная сила, было природное обаяние. Бывший мэр столицы серьезно занимался федеральной повесткой.

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«Это был очень большой человек, и его уход из жизни — это, конечно, утрата», — подчеркнул телеведущий.

Юрий Михайлович Лужков умер на 84-м году жизни. Накануне он прибыл в Германию для плановой операции на сердце. Столицей Лужков руководил на протяжении 18 лет с 1992 года. Похоронят экс-мэра Москвы на Новодевичьем кладбище.