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    17 января 2022, 16:05

    Пролетевший через лобовое стекло каскадер раскрыл, откуда взял идею для трюка

    Подписчик предложил каскадеру Чеботареву выполнить смертельный трюк

    Александра Прохорова, Наза Салех Захи

    Каскадер Евгений Чеботарев, который совершил смертельный трюк, не новичок в этом деле. За его спиной уже 70 трюков. По его словам, пролететь через лобовое стекло маршрутки ему предложил подписчик. Об этом Чеботарев рассказал в разговоре с «360».

    «Нет такого, что я планировал, мечтал. Все спонтанно получилось, очень долго спортом занимался и занимаюсь. Работа связана с альпинизмом, на машинах могу гонять. Все это в совокупности привело к тому, что я начал выполнять трюки», — сообщил Чеботарев.

    По его словам, сам он является индивидуальным предпринимателем в сфере благоустройства, также развивает свою страницу в соцсети, публикует там рекламу. Каскадер занимался 12 лет борьбой, а также некоторое время акробатикой и фитнесом.

    «Не было мне страшно, это уже 71-й трюк. Идея пришла от подписчика, мне она понравилась, я реализовал ее уже через неделю. Сложный был трюк, но сделать правильные расчеты — и все возможно, так мы и сделали. Тяжело было потому, что мы первые. Нет чертежей, все приходится делать самому, любая ошибка здесь стоит последствий», — добавил он.

    Собеседник «360» рассказал, что когда хорошо выполнил трюк, почувствовал адреналин, вдохновение, мотивацию и успех оттого, что смог осуществить задуманное.

    Ранее Чеботарев в Сети опубликовал видео, на котором он пролетел через лобовое стекло автомобиля на скорости 80 километров в час. Трюк был выполнен удачно, мужчина не пострадал. Каскадер рисковал жизнью не в первый раз. В конце 2021 года он пытался перелететь водоем за рулем машины, но сломал позвоночник.