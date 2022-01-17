Пролетевший через лобовое стекло каскадер раскрыл, откуда взял идею для трюка

Каскадер Евгений Чеботарев, который совершил смертельный трюк, не новичок в этом деле. За его спиной уже 70 трюков. По его словам, пролететь через лобовое стекло маршрутки ему предложил подписчик. Об этом Чеботарев рассказал в разговоре с «360».

«Нет такого, что я планировал, мечтал. Все спонтанно получилось, очень долго спортом занимался и занимаюсь. Работа связана с альпинизмом, на машинах могу гонять. Все это в совокупности привело к тому, что я начал выполнять трюки», — сообщил Чеботарев.

По его словам, сам он является индивидуальным предпринимателем в сфере благоустройства, также развивает свою страницу в соцсети, публикует там рекламу. Каскадер занимался 12 лет борьбой, а также некоторое время акробатикой и фитнесом.

«Не было мне страшно, это уже 71-й трюк. Идея пришла от подписчика, мне она понравилась, я реализовал ее уже через неделю. Сложный был трюк, но сделать правильные расчеты — и все возможно, так мы и сделали. Тяжело было потому, что мы первые. Нет чертежей, все приходится делать самому, любая ошибка здесь стоит последствий», — добавил он.

Собеседник «360» рассказал, что когда хорошо выполнил трюк, почувствовал адреналин, вдохновение, мотивацию и успех оттого, что смог осуществить задуманное.

Ранее Чеботарев в Сети опубликовал видео, на котором он пролетел через лобовое стекло автомобиля на скорости 80 километров в час. Трюк был выполнен удачно, мужчина не пострадал. Каскадер рисковал жизнью не в первый раз. В конце 2021 года он пытался перелететь водоем за рулем машины, но сломал позвоночник.