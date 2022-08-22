Взбешенный бык ворвался в здание банка в Израиле. Видео

Посетители израильского банка Leumi в городе Лод в центральной части страны оказались заложниками разъяренного быка, ворвавшегося в банковское отделение. Прибывшие на место ветеринары выстрелили в животное дротиком со снотворным, сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Сотрудники и посетители банка почувствовали себя участниками настоящей корриды. Животное носилось по отделению, его долго не получалось успокоить. В итоге бык выбежал на улицу — там его поджидал ветеринар. Специалист выстрелил дротиком с транквилизатором. Коррида закончилась. Позже выяснилось, что животное сбежало от своего хозяина.

«Рано утром бык вошел в офис Leumi Bank. Его поймали и вывезли за пределы комплекса. О случае было сообщено в местные органы власти, и ветеринарная служба в городе занималась инцидентом», — прокомментировали инцидент в пресс-службе банка.

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