«Вызывает огорчение». Сенатор Ковитиди — о ноте протеста Киева из-за парада Победы в Крыму
Сенатор Ольга Ковитиди обсудила с RT сообщение о том, что внешнеполитическое ведомство Незалежной направило Москве ноту протеста из-за того, что парад Победы в Крыму «не согласовали с украинской стороной».
По словам Ковитиди, Киев вновь избрал «неверную политическую тональность».
«Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение», — заметила парламентарий.
Она обратила внимание на то, что много людей вышло на улицы Крыма, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю. По мнению сенатора, украинские политики должны осознать, что уроки истории необходимо усваивать.