По словам Ковитиди, Киев вновь избрал «неверную политическую тональность».

«Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение», — заметила парламентарий.

Она обратила внимание на то, что много людей вышло на улицы Крыма, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю. По мнению сенатора, украинские политики должны осознать, что уроки истории необходимо усваивать.