«Вызывает большие вопросы». Бутина — о помиловании Эриксона
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина обсудила с «ФедералПресс» сообщение о том, что Дональд Трамп помиловал ее бывшего возлюбленного Пола Эриксона.
«С одной стороны я, безусловно, рада, потому что любой человек, который отбывает заключение, для меня личная боль. Должна отметить, что Пол действительно был преступником — долгие годы вымогал деньги», — призналась Бутина.
По ее словам, Эриксон обманул не только многих граждан США, в том числе и своих родственников, но также и семью Бутиной, когда она находилась в тюремном заключении.
«Поэтому такое помилование вызывает большие вопросы», — добавила общественница.