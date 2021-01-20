«С одной стороны я, безусловно, рада, потому что любой человек, который отбывает заключение, для меня личная боль. Должна отметить, что Пол действительно был преступником — долгие годы вымогал деньги», — призналась Бутина.

По ее словам, Эриксон обманул не только многих граждан США, в том числе и своих родственников, но также и семью Бутиной, когда она находилась в тюремном заключении.

«Поэтому такое помилование вызывает большие вопросы», — добавила общественница.