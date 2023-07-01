Общество 01 июля 2023, 20:15 Вызволенный из украинского плена участник СВО вернулся на родину и начал обучение по квоте Вызволенный из украинского плена участник СВО начал обучение по квоте для бойцов Pxhere

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Вызволенный из украинского плена участник СВО вернулся в родной город Пермь и стал первым в России студентом, который начнет обучение по квоте, инициированной президентом Владимиром Путиным для бойцов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Даниилу 23 года, он отправился на службу в зону специальной военной операции по контракту, водил российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град».

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«В сентябре прошлого года машина бойца попала под танковый обстрел. Даниил был тяжело ранен и попал в плен. А когда его удалось вернуть в Россию, врачи обнаружили у него в ногах более 300 осколков», — писал Shot.

Не все осколки удалось извлечь, но молодой человек сумел восстановиться и пойти учиться. Он выбрал техническую специальность по эксплуатации автотехники в пермском вузе. Сейчас Даниил подает документы.

«Дослужить, отучиться и потом идти работать по профессии», — рассказал юноша о планах.

У бойца СВО есть медаль «За боевые отличия», также он ждет приказа о вручении медали Суворова и Георгиевского креста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы и колледжи. Факт прохождения военной службы по призыву и участие в СВО будет засчитан как индивидуальное достижение при поступлении на бюджетные места в вузы и колледжи.