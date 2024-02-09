Общество 09 февраля 2024, 13:16 Вызволенные из украинского плена бойцы ВС России прибыли в Москву Минобороны: освобожденных военных доставили в Москву самолетами ВКС России

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Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Бойцы будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Освобожденным окажут психологическую помощь.

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«Я очень рад, что про меня не забыли. Всей России благодарен», — рассказал один из военных.

Другой мужчина признался, что ему не верилось, что их так хорошо встретили. Все живы и здоровы, отметил он.

«Приятно, что нас тут уже ждали», — поделился боец.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 100 на 100. Российским бойцам в украинском плену грозила смертельная опасность.