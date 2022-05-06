Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» решение властей Хабаровского края закрыть драпировкой памятник Владимиру Ленину перед 9 Мая .

«На мой взгляд, это вызов всей общественности. Это унижение хабаровчан и всех тружеников. Это углубление раскола в обществе. Это преступное решение по своей сути и характеру», — возмутился Зюганов.

Он выразил надежду, что жители региона разберутся и призвал их убрать заборы, которые выставили около монумента.