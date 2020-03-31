Вызов врача на дом и никакого самолечения. Как в Подмосковье лечат легкие формы коронавируса

Заболевание коронавирусом может протекать в легкой форме. Если вы почувствовали недомогание, то обязательно нужно вызвать на дом врача. Если симптомы несерьезные, то лечиться могут разрешить и не в больнице. Инфекционист объяснил, что нужно делать, если почувствовали себя плохо.

«Если заболевание протекает в легкой форме, конечно, человек может остаться дома. Если при этом он действительно соблюдает режим самоизоляции. <…> Его будут посещать медработники, которые будут наблюдать за состоянием здоровья, проводить обязательно контрольные исследования на 10-й день», — рассказала «360» главный внештатный специалист Минздрава Московской области по инфекционным заболеваниям Ирина Шилкина.

Если с состоянием здоровья будет все в порядке, то карантин закончится уже на 14-й день. При этом специалист призвала не заниматься самолечением. Читать про препараты в интернете, а затем скупать их не стоит. Все рекомендации даст участковый врач, причем они будут индивидуальны для каждого пациента. При первых симптомах алгоритм действий очень простой.

«В первую очередь вы должны вызвать на дом участкового врача. Ни в коем случае не нужно идти в поликлинику, если вы почувствовали себя плохо или у вас повысилась температура. Таким образом вы можете распространить инфекцию дальше, поэтому обязателен вызов врача на дом, чтобы он определил симптоматику, тактику лечения и обследования», — пояснила Шилкина.

Вызвать врача можно и по горячей линии, которая открыта для граждан Подмосковья: 8-800-550-50-30. Операторы не только помогут с приездом медика, но и ответят на другие интересующие вопросы по коронавирусу.

Не стоит забывать и о своем психологическом здоровье. Снять нагрузку поможет просмотр любимых фильмов или сериалов.

«Психологически это большое напряжение для человеческого организма, когда ему приходится находиться в режиме самоизоляции. Естественно, должна быть физическая нагрузка. Это немного будет отвлекать и поднимать моральный климат», — посоветовала врач.

Если вашего родного или близкого отправили на лечение от коронавируса, то необходимо не бросать его в такую трудную минуту.

«Нужно поддерживать, чаще звонить, говорить о приятном, вспоминать все хорошее, что у вас проходило. Я думаю, что наше пожилое население обязательно нужно поддерживать», — подчеркнула Шилкина.

В сложившейся ситуации забота друг о друге очень важна. Более того, в Подмосковье есть волонтеры, которые всегда готовы прийти на помощь в случае необходимости.