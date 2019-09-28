Вызов пожарным и медикам. Подмосковье охватил Tetris challenge

В социальных сетях новый тренд — Tetris challenge. Суть такова: экстренные службы паркуют служебное авто, раскладывают рядом с ним оборудование, а затем просто ложатся рядом. Дальше это фотографируют, например, с квадрокоптера, а в итоге получается картинка почти как в старой-доброй игре. Появилась эта идея на Западе, а уже сейчас вызов приняли подмосковные медики, газовики и спасатели.

Звучит сирена, и выбегают медики — кажется, что кому-то требуется скорая помощь. Носилки, дефибрилляторы, аптечки и чемоданы — что происходит, и куда это несут, понятно не сразу.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи скорой помощи раскладывают свое оборудование на земле, а через пять минут сами ложатся на асфальт. Это — Tetris challenge.

Главное отличие этого челленджа от других — он изначально создан под экстренные службы. Для участия нужен служебный автомобиль, квадрокоптер и желание полежать на асфальте. Дальше нужно разложить оборудование, лечь самим и просто не двигаться. У врачей из Химок все получается быстро и с первого раза.

Источник фото: телеканал «360»

А в Одинцове вызов принял Мособлгаз. Там Tetris challenge начинается прямо по-армейски: есть свое построение и свой генерал.

«Тетрис челлендж» захватил экстренные службы по всему миру. Россия не осталась в стороне Подробнее

У газовиков, кстати, есть дополнительный стимул. Если их западные коллеги благодаря таким челленджам просто собирают лайки, то наши участники еще и тренируют полезные для работы навыки. У команды есть даже дедлайн — успеть за 15 минут. На большее не хватит батарейки в квадрокоптере.

Источник фото: телеканал «360»

«Работают нормально: слаженно и организованно. Задача нестандартная, но мы любую выполним. Никто кроме нас!», — подчеркнул главный механик АО «Мособлгаз» Александр Яблочнюк.

Источник фото: телеканал «360»

А в Люберцах на землю, а точнее на плац, ложатся уже пожарные. У них этот челлендж усложняется тем, что в этой пожарной части есть только одна машина, поэтому, если что-то случится, нужно сразу ехать.

Принять вызов в Люберцах решили начальник караула Рогов и фотограф Станислав Свечников. На этом инициаторы решили не останавливаться, а значит, совсем скоро в необычных позах можно будет увидеть сотрудников всех экстренных служб муниципалитета.