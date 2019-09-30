Выживший водитель рассказал, как убили журналистов в ЦАР

Водитель убитых в ЦАР журналистов дал эксклюзивное интервью и рассказал, как их машина попала в засаду. В результате нападения выжил только он.

Бьенвеню Довокама рассказал спецкору ВГТРК Александру Рогаткину для программы «Вести недели», что россияне ему заплатили за то, чтобы он отвез их в Бомбари, но в Себю неожиданно сказали ехать не на восток, а на север. Им удалось миновать блокпост, показав поддельные удостоверения ООН.

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После того как они проехали 20-25 километров, начался дождь. В этот момент на дорогу вышли два человека в гражданской одежде и с неприкрытыми лицами. Потом появились еще люди, на этот раз в тюрбанах и с оружием, и заставили их выйти из автомобиля. По словам Довокамы, россияне и вооруженные люди говорили на арабском.

«Ситуация накалилась, попытался кого-то из них оттолкнуть. Потом пошла стрельба, двое из моих нанимателей лежали на земле, один, который большой, пытался отбиваться. Это было под дождем. Я стал двигаться к машине, никто этого не заметил, все четыре дверцы открыты были, мотор работал, я прыгнул в машину. Так я спасся. Начали стрелять в меня, в машину. Вокруг свистели пули», — рассказал Довокама.

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Телеканал показал видео с этим автомобилем, который до сих пор находится во дворе следственного изолятора. Судя по кадрам, вся машина в пулевых отверстиях, пробиты лобовое и заднее стекла, одна из пуль попала в подголовник.

Журналистам также удалось снять место убийства россиян. Их тела нашли в 20 километрах от Себю. Вдоль проселочной дороги, по которой ехала машина, растет высокая трава, именно в ней, предположительно, укрывались нападавшие.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, когда по заданию Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского готовили репортаж про базу «ЧВК Вагнера».